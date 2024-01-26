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14:25, 26 января 2024Бывший СССР

Боец ВС России рассказал о сдаче ВСУ в плен под Артемовском из-за плотного огня

Боец ВС России: военные ВСУ сдаются в плен под Артемовском из-за плотного огня

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен под Артемовском из-за плотного артогня, а также отсутствия провизии и поддержки. Об этом рассказал российский боец с позывным Чех, передает ТАСС.

«Был период, когда они передвигались очень нагло, но мы это пресекли. После этого они передвигаются ползком, перекатами, вплоть до того, что стали сдаваться», — сказал военный.

Он объяснил сдачу противника тем, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России не дают подавить снайперский огонь, строго соблюдают меры безопасности и остаются незамеченными.

«Не могут передвигаться, по ним все работают, их никто не кормит, не поит, не помогает», — так Чех описал положение ВСУ под Артемовском.

Ранее старший лейтенант ВСУ Николай Мельник заявил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как руководство Украины помогает раненым солдатам. Он задался вопросом, как оно представляет себе дальнейшее общение с этими людьми.

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      Алевтина Запольская
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