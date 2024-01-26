Офицер ВСУ обратился к Киеву с вопросом о брошенных на произвол судьбы военных

Офицер ВСУ Мельник заявил, что Украина бросает раненых бойцов на произвол судьбы

Бывший командир роты 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старший лейтенант Николай Мельник в эфире YouTube-канала «Украинской правды» обратился к Киеву с вопросом о брошенных на произвол судьбы раненых военных.

Офицер потерял ногу во время контрнаступления летом 2023 года и столкнулся с системой выплат по ранению. Он возмутился политике государства в этом вопросе.

«Когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают», — пояснил Мельник, добавив, что назначенной пенсии военнослужащим все равно не хватает для нормальной жизни.

Бывший командир заявил, что «ни разу не видел и не слышал» о том, как руководство Украины помогает раненым солдатам. Он задался вопросом, как оно представляет себе дальнейшее общение с этими людьми. «Потому что на определенном этапе вы их просто бросаете», — заключил офицер.

Ранее сержант ВСУ Михаил Кузаконь выразил мнение, что штабным офицерам ВСУ выгодно продолжение боевых действий. По его мнению, благодаря вооруженному конфликту штабные военные получили власть, возможности и ресурсы, которых у них не было в мирное время.

