Среда обитания
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15:53, 26 января 2024Среда обитания

Британцы рассказали о жизни в доме с черной плесенью

Семья из Шотландии 9 лет жила в доме с капающей с потолка водой и плесенью

Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock / Fotodom

Семья Элисонов из шотландского Глазго последние девять лет живет в доме с черной плесенью. Об этом сообщает издание Mirror.

Из-за этого британцам приходится хранить вещи в черных пакетах. Эллисоны переехали в дом 12 лет назад и через 3 года начали замечать, что в некоторых комнатах с потолка капает вода. Влажные пятна впоследствии превратились в черную плесень.

В доме проживают 27-летняя Аманда, а также ее родители, при этом у отца девушки Уильяма инвалидность. По ее словам, жилищная ассоциации игнорирует жалобы. При этом в квартиру несколько раз приходили работники, закрашивавшие пятна плесени. Через какое-то время она появлялась вновь. Самой девушке недавно пришлось перенести матрас в гостиную и спать там, поскольку условия в ее комнате оказались невыносимыми, рассказала она.

Ранее россиянам для борьбы с плесенью рекомендовали использовать перекись водорода. Ее раствором необходимо смазывать загрязненные поверхности, рассказал глава Союза дачников Подмосковья депутат Госдумы Никита Чаплин.

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      Мария Черкасова
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