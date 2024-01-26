Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:50, 26 января 2024Бывший СССР

Древние иконы тайно вывезли с Украины во Францию

WSJ: с Украины во Францию в мае 2023-го тайно вывезли иконы VI века

Фото: Aurelien Morissard / Reuters

С Украины во Францию тайно вывезли как минимум 16 древних икон — сейчас часть из них выставлена в Лувре, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно, их вывезли еще в мае 2023 года. Они хранились в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. В сопровождении военных их вывезли в специальных контейнерах с кондиционерами в Париж через Польшу и Германию.

Пять икон, четыре из которых датируются VI веком, на данный момент участвуют в выставке во всемирно известном музее Лувр, их можно будет увидеть там до 29 января. Еще 11 икон находятся на хранении вблизи Парижа.

По словам директора нового отдела восточно-христианского искусства Лувра Максимилиана Дюрана, об операции по вывозу икон знали немногие.

Отмечено, что иконы VI века являются одними из немногих экспонатов того периода, сохранившихся после иконоборчества в период VIII и IX веков. В Киеве они находились с конца XIX века после того, как их забрали из монастыря на горе Синай. На них среди прочих изображены Иоанн Креститель и Богородица с Младенцем.

В июне прошлого года Россия обращалась в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации с вывозом святынь из Киево-Печерской лавры, а также в том, что за иконы с Украины прибыли в Лувр.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Агата Муцениеце показала лицо без макияжа

      Трое подростков сожгли дом российской пенсионерки коктейлем Молотова

      Израильтянина не пустили в Белоруссию из-за подписки на Telegram-канал

      Силовики начали разыскивать подозреваемого в хищении оружии россиянина

      Заслуженные пилоты России оценили безопасность полетов в стране

      Дрон ВСУ подорвал пенсионерку и ее козу в российском регионе

      Офис Зеленского обсудил вопрос помощи Украине с советником Байдена

      Ярмольник признался в непонимании романа «Мастер и Маргарита»

      Китай резко увеличил поставки одного продукта из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше