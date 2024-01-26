Древние иконы тайно вывезли с Украины во Францию

WSJ: с Украины во Францию в мае 2023-го тайно вывезли иконы VI века

С Украины во Францию тайно вывезли как минимум 16 древних икон — сейчас часть из них выставлена в Лувре, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как стало известно, их вывезли еще в мае 2023 года. Они хранились в Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. В сопровождении военных их вывезли в специальных контейнерах с кондиционерами в Париж через Польшу и Германию.

Пять икон, четыре из которых датируются VI веком, на данный момент участвуют в выставке во всемирно известном музее Лувр, их можно будет увидеть там до 29 января. Еще 11 икон находятся на хранении вблизи Парижа.

По словам директора нового отдела восточно-христианского искусства Лувра Максимилиана Дюрана, об операции по вывозу икон знали немногие.

Отмечено, что иконы VI века являются одними из немногих экспонатов того периода, сохранившихся после иконоборчества в период VIII и IX веков. В Киеве они находились с конца XIX века после того, как их забрали из монастыря на горе Синай. На них среди прочих изображены Иоанн Креститель и Богородица с Младенцем.

В июне прошлого года Россия обращалась в ЮНЕСКО с просьбой разобраться в ситуации с вывозом святынь из Киево-Печерской лавры, а также в том, что за иконы с Украины прибыли в Лувр.