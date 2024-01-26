Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:14, 26 января 2024Россия

Дрон ВСУ подорвал пенсионерку и ее козу в российском регионе

В Белгородской области дрон ВСУ преследовал и подорвал пенсионерку и ее козу

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал пенсионерку и ее козу, а затем — подорвал их. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, оператор беспилотника заметил пенсионерку с козой на опушке у хутора Лозовая Рудка. Когда местная жительница заметила дрон и услышала звук жужжания, она попыталась скрыться от преследования. Беспилотник следовал за россиянкой на кладбище, где сбросил на нее и козу две мины.

Пенсионерку с козой нашел без признаков жизни на кладбище местный фермер. По предварительным данным, оператор украинского дрона сбросил снаряды на жительницу приграничного российского региона, так как не нашел военнослужащих и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом.

В ночь на пятницу, 26 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка с помощью квадрокоптера. Из-за удара по населенному пункту ранения получила женщина, врачи не смогли ее спасти, добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Совбезе ООН обсудили сбитый под Белгородом Ил-76. О чем говорили представители России, Украины и западных стран?

      Агата Муцениеце показала лицо без макияжа

      Трое подростков сожгли дом российской пенсионерки коктейлем Молотова

      Израильтянина не пустили в Белоруссию из-за подписки на Telegram-канал

      Силовики начали разыскивать подозреваемого в хищении оружии россиянина

      Заслуженные пилоты России оценили безопасность полетов в стране

      Дрон ВСУ подорвал пенсионерку и ее козу в российском регионе

      Офис Зеленского обсудил вопрос помощи Украине с советником Байдена

      Ярмольник признался в непонимании романа «Мастер и Маргарита»

      Китай резко увеличил поставки одного продукта из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше