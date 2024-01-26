Дрон ВСУ подорвал пенсионерку и ее козу в российском регионе

В Белгородской области дрон ВСУ преследовал и подорвал пенсионерку и ее козу

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) преследовал пенсионерку и ее козу, а затем — подорвал их. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По его данным, оператор беспилотника заметил пенсионерку с козой на опушке у хутора Лозовая Рудка. Когда местная жительница заметила дрон и услышала звук жужжания, она попыталась скрыться от преследования. Беспилотник следовал за россиянкой на кладбище, где сбросил на нее и козу две мины.

Пенсионерку с козой нашел без признаков жизни на кладбище местный фермер. По предварительным данным, оператор украинского дрона сбросил снаряды на жительницу приграничного российского региона, так как не нашел военнослужащих и не хотел возвращаться на базу с полным боекомплектом.

В ночь на пятницу, 26 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка с помощью квадрокоптера. Из-за удара по населенному пункту ранения получила женщина, врачи не смогли ее спасти, добавил он.