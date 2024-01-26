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19:33, 26 января 2024Среда обитания

Европа установила новый климатический рекорд

Испания установила новый тепловой рекорд января

Фото: High temperature / Reuters

Испания установила новый тепловой рекорд месяца. В январе температура на официальной метеостанции в Валенсии достигла плюс 30,7 градуса, пишет Evening Standard со ссылкой на данные метеорологического агентства АЕМЕТ.

Это абсолютный максимум не только для Испании, но и для всей Европы. На полуофициальной станции в Мурсии столбик термометра поднялся еще выше — до 31,5 градуса тепла. В центре страны воздух прогрелся до плюс 25-27 градусов.

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В соседней Португалии, как сообщает Sky News, температура в некоторых регионах поднялась до 23 градусов. Такие показатели превышают климатическую норму на 8-9 градусов.

Рекордные температуры приводят к засухе и лесным пожарам в Испании. Европейские ученые связывают палящий зной в середине зимы с глобальным изменением климата.

2023 год стал вторым по жаре для Испании и самым жарким для планеты за всю историю метеонаблюдений. Средняя мировая температура составила 14,98 градуса. Прежний рекорд был зафиксирован в 2016 году.

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      Виктория Клабукова
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