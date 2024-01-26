ФСБ задержала двоих россиян за передачу данных о частях ВС России Украине

В Ростове-на-Дону задержали россиян, передававших данные о частях ВС РФ Киеву

В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двоих россиян, которые передавали данные о подразделениях Вооруженных сил (ВС) России Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные сами установили контакт с представителем украинских спецслужб, а в ходе общения дали согласие на сбор и передачу информации о местоположении военной техники и личного состава подразделений Южного военного округа, участвующих в специальной военной операции. За работу задержанные получили денежное вознаграждение.

Их подозревают в государственной измене. В настоящий момент они заключены под стражу.

Ранее следователи ФСБ России предъявили обвинение в госизмене пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову.