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11:43, 26 января 2024Спорт

Футболист сборной Египта получил сотрясение мозга из-за сальто на тренировке

Игрок сборной Египта Ашур получил сотрясение мозга из-за сальто на тренировке
Эмам Ашур

Эмам Ашур. Фото: Joel Marklund / Globallookpress.com

Полузащитник сборной Египта по футболу Эмам Ашур получил сотрясение мозга на тренировке перед стартом плей‑офф Кубка Африки. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, это произошло из-за неудачно сделанного сальто. Врачи египетской команды на месте оказали игроку необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивается как стабильное, он пробудет под наблюдением врачей как минимум до 27 января.

28 января Египту предстоит сыграть в 1/8 финала Кубка Африки с ДР Конго. Эту встречу Ашур пропустит.

25-летний футболист выступает за египетский «Аль-Ахли». На нынешнем турнире он принял участие во всех трех матчах сборной Египта и не отметился результативными действиями.

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      Алексей Гусев
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