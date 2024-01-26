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14:08, 26 января 2024Мир

Глава Минобороны ФРГ заявил об отсутствии угрозы нападения России на НАТО

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил, что не видит угрозы нападения России
СюжетРоссия и НАТО:
Борис Писториус

Борис Писториус. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия не видит угрозы нападения России на НАТО или партнера альянса. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Bild.

«В настоящее время я не вижу угрозы нападения России на территорию НАТО или на партнера по НАТО», — рассказал глава оборонного ведомства.

При этом Писториус заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо выработать систему сдерживания Москвы, которая была бы похожа на механизмы холодной войны. По его мнению, данный исторический период гарантировал большую стабильность и предсказуемость международной системы.

Ранее Писториус в эфире телеканала ZDF призвал Германию и союзников по НАТО готовиться к потенциальному конфликту с Россией. Он также призвал взять курс на вооружение страны в ближайшие три года.

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      Максим Габриелян
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