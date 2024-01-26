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08:45, 26 января 2024Мир

В Китае раскрыли главную цель учений НАТО

Global Times заявила о желании НАТО сформировать образ российской угрозы
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй раскрыл, в чем заключается главная цель военных учений НАТО. Его слова приводит газета Global Times.

Сяньцзюй заявил о желании альянса сформировать образ российской угрозы. Однако это стремление усугубит напряженность в мире, предупредил он.

«Цель НАТО — продолжить формирование "российской угрозы", заручиться поддержкой граждан Евросоюза своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию», — отметил эксперт.

Ранее стало известно о скрытых планах НАТО во время учений. Бывший военный разведчик и политолог Эдин Субашич предположил, что альянс может использовать мероприятие для прикрытия стратегической помощи Киеву.

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      Марина Совина
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