Global Times заявила о желании НАТО сформировать образ российской угрозы

Старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований Китайского университета Жэньминь Ван Сяньцзюй раскрыл, в чем заключается главная цель военных учений НАТО. Его слова приводит газета Global Times.

Сяньцзюй заявил о желании альянса сформировать образ российской угрозы. Однако это стремление усугубит напряженность в мире, предупредил он.

«Цель НАТО — продолжить формирование "российской угрозы", заручиться поддержкой граждан Евросоюза своей антироссийской политики и оправдать дальнейшие расходы на оборону и экономическое давление на Россию», — отметил эксперт.

Ранее стало известно о скрытых планах НАТО во время учений. Бывший военный разведчик и политолог Эдин Субашич предположил, что альянс может использовать мероприятие для прикрытия стратегической помощи Киеву.

