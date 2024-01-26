Конституционный суд Франции уличил Макрона в дискриминации мигрантов

El País: во Франции суд признал дискриминационным закон о депортации мигрантов

Конституционный суд Франции признал дискриминационным новый иммиграционный закон президента Эммануэля Макрона и отменил его действие. Об этом сообщает издание El País.

Судьи подчеркнули, что закон об упрощенной депортации мигрантов, текст которого Макрон согласовал с представителями крайне правой партии «Национальное объединение», противоречит конституции страны.

Как сообщает издание, текст законопроекта назвали формой «национального предпочтения», что является историческим лозунгом крайне правых. Кроме того, суд считает дискриминационной мерой ограничение доступа иностранцев к базовым социальным благам.

Незадолго до решения суда в Париже прошли протесты против нового закона, который должен был упростить депортацию иностранцев, «считающихся нежелательными». Французы обвинили президента в движении «вправо».