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07:00, 27 января 2024Мир

В Германии высказались о прямых контактах с Россией

В Германии заявили об отсутствии прямых контактов с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Статс-секретарь МИД Германии Сюзанна Бауманн заявила об отсутствии прямых контактов с России на официальном уровне. О взаимодействии двух стран Бауманн высказалась в рамках ответа на парламентский запрос депутата бундестага ФРГ Андрея Гунько. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим заявлением статс-секретаря.

Ранее Гунько спрашивал у правительства, поддерживают ли государственные структуры Германии связь с коллегами из России. «Какие ведомства и подчиненные органы федерального правительства в настоящее время находятся в контакте с российскими государственными органами (например, российские министерства, администрация президента, дипломатические миссии и другие государственные органы)?» — говорилось в парламентском запросе депутата.

Отвечая на вопрос Гунько, Бауманн отметила, что Германия совместно с европейскими и международными партнерами «продолжает придерживаться целостного подхода, фундаментально меняя свою политику сотрудничества в отношении России».

«На этом фоне прямые контакты правительства с Россией остаются приостановленными на всех уровнях до дальнейшего уведомления. Рабочие контакты ведомств и подведомственных органов с российскими государственными органами сведены до необходимого минимума», — подчеркнула она.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не видит угрозы нападения России на НАТО или партнера альянса. При этом Писториус заявил, что Североатлантическому альянсу необходимо выработать систему сдерживания Москвы, которая была бы похожа на механизмы холодной войны. По его мнению, данный исторический период гарантировал большую стабильность и предсказуемость международной системы.

«В настоящее время я не вижу угрозы нападения России на территорию НАТО или на партнера по НАТО», — рассказал глава оборонного ведомства.

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      Кирилл Садовский
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