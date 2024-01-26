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15:59, 26 января 2024Среда обитания

Козырек подъезда рухнул в Подмосковье

В подмосковном поселке Северный рухнул козырек подъезда в многоквартирном доме

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

В подмосковном поселке Северный рухнул козырек подъезда в одном из многоквартирных домов. Об этом сообщают «Истринские Новости».

Инцидент произошел на улице Шоссейной. Жители дома предположили, что конструкция не выдержала дополнительной снежной нагрузки. Информация о пострадавших не поступала.

По информации издания, разрушенный козырек местная управляющая компания — МБУ «ЖКУ городского округа Истра» — обещает восстановить к 31 января. К этому же сроку собираются полностью очистить придомовую территорию от снега.

Ранее в Петропавловске-Камчатском глыбы льда рухнули с крыши дома на подростка, в результате чего он получил травмы. Инцидент произошел на улице Советской 24 января в момент, когда 16-летний юноша проходил мимо дома № 48. Несовершеннолетнему россиянину оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает.

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      Нина Ташевская
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