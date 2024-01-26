В российском городе снег с крыши дома рухнул на подростка

В Петропавловске-Камчатском снег с крыши дома рухнул на подростка

В Петропавловске-Камчатском снег с крыши дома упал на подростка, в результате чего он получил травмы. О случившемся в российском городе сообщили в сообществе управления Следственного комитета по Камчатскому краю во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Советской 24 января в момент, когда 16-летний юноша проходил мимо дома №48. Из-за рухнувшей на него снежной массы подросток получил травмы, однако какие именно, не уточняется. Несовершеннолетнему россиянину оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение, его жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего начата процессуальная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее схожая ситуация произошла в Самаре, где снег с крыши здания обрушился на игравших рядом детей.