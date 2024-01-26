Раскрыто дело одного из самых кровавых маньяков в истории США. Как он скрывался под маской семьянина-проповедника?

В США опознана последняя жертва маньяка Гэри Риджуэя, Тэмми Лайлз

Гэри Риджуэй считается вторым по количеству подтвержденных преступлений маньяком США после Сэмюэля Литтла. Встречи с ним не пережили 49 женщин. Многие из них десятилетиями оставались только номером в полицейских документах. «Лента.ру» рассказывает, как была поставлена точка в поиске навсегда пропавших жертв.

Тэмми Лайлз была последней из неопознанных

22 января американские СМИ сообщили, что эксперты по генетической генеалогии поставили точку в опознании жертв маньяка Гэри Риджуэя. Было окончательно подтверждено, что останки, место нахождения которых преступник показал в 2003-м, принадлежат Тэмми Лайлз.

16-летняя девушка сбежала из дома в 1983 году и подрабатывала проституткой в Сиэтле, штат Вашингтон. Семья не очень интересовалась ее судьбой, и заявление о пропаже было подано только в 1988-м. К тому времени родные не общались с Лайлз несколько лет, и решили наконец выяснить, где она. Было поздно — девушку не видели с 9 июня 1983-го.

На самом деле о том, что Лайлз больше нет, стало известно в конце 1980-х. Ее череп и несколько костей нашли в 1985 году и опознали по зубам в 1988-м, но остального скелета не было. В 2003-м Риджуэй показал полицейским, где лежат останки еще нескольких женщин. Теперь точно установлено — одной из них тоже была Лайлз. Душегуб не интересовался, как их зовут и не запоминал лиц.

Я очень рад, что после 40 лет следствия у этих костей наконец появилось имя Эрик Уайт сержант полиции округа Кинг

Правоохранители уверены, что теперь знают имена всех женщин, с которыми расправился Риджуэй — один из самых странных и кровавых маньяков в истории США.

Тэмми Лайлз Фото: King County Sheriff's Office / CNN

Риджуэй рос в странной семье

Гэри Риджуэй родился в 1949 году с Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Его мать — Мэри Риджуэй — была очень властной и суровой женщиной, а он с детства имел целый ряд психических и физиологических проблем. Например, он мочился в постель до 13 лет. Мать после каждого такого происшествия собственноручно мыла ему половые органы. Позже Риджуэй признавался, что испытывал к ней смесь сексуального влечения и желания сделать ей больно.

Отец будущего маньяка работал водителем автобуса и часто в критическом ключе обсуждал с женой пассажиров. Особенно маленькому Гэри запомнилось, что родитель постоянно поносил проституток, которых ему приходилось возить. Видимо, делал он это как-то особенно рьяно, потому что именно секс-работницам суждено было стать предметом извращенной страсти его отпрыска.

План был такой — я должен расправиться с как можно большим количеством женщин, которых считал проститутками Гэри Риджуэй из заявления в суде 6 ноября 2003 года

Окончив школу, Риджуэй женился на 19-летней Клаудии Барроуз, а вскоре записался добровольцем на Вьетнамскую войну. Там он служил снабженцем на флоте, но успел поучаствовать и в боевых действиях. А еще он развлекался с местными проститутками, и от одной из них подцепил венерическое заболевание, лечить которое не спешил. С Барроуз они развелись меньше чем через два года после свадьбы.

Солт-Лейк-Сити Фото: Mike Blake / Reuters

Во время второго брака Риджуэй ударился в религию

Второй женой Риджуэя в 1973 году стала Марша Уинслоу. С этого момента он стал невероятно набожным: постоянно читал Библию и декламировал любимые отрывки вслух даже на работе. Риджуэй стал бродячим проповедником и в свободное время ходил по соседям и предлагал поговорить о Боге.

Эта вера, судя по всему, была не просто искренней, но граничила с экзальтацией. Будущий маньяк вполне мог расплакаться после прочтения очередного отрывка Священного Писания или после особенно впечатлившей его проповеди своего пастора. Уинслоу он заставлял следовать наставлениям местного священника слово в слово. У них родился сын, и выглядела пара более чем благопристойно.

Только вот все та же Уинслоу рассказывала, что все это время Риджуэй продолжал ходить по проституткам. Он вообще был сексуально гиперактивен и хотел заниматься любовью по несколько раз в день. При этом он пытался склонить жену к сексу в публичных местах или хотя бы на природе

Кроме того, мать Риджуэя постоянно вмешивалась в их семейную жизнь. Мэри Риджуэй контролировала все расходы супругов, а когда они собирались купить в дом что-то серьезное, окончательное решение принимала именно она.

Гэри Риджуэй после ареста за покупку услуг проститутки, 12 мая 1982 года Фото: King County Sheriff's Dept. / Globallookpress.com

Риджуэя подозревали с самого начала

В 1981 году Уинслоу надоело жить с религиозно-экзальтированным гиперсексуальным мужем, его проститутками и матерью, и она подала на развод. Примерно через год после этого Риджуэй начал охотиться на женщин.

Неизвестного тогда преступника сразу же прозвали Убийцей с Грин-Ривер, так как первые пять жертв нашли на берегах той самой реки Грин-Ривер в штате Вашингтон

Чаще всего Риджуэй подбирал уличную проститутку или голосующую на шоссе одинокую девушку. Он платил им за секс или убеждал вступить с ним в близость другими способами. А потом душил в процессе руками, лифчиком или другим подручным средством. 45 из 49 нападений он совершил в 1982-1984 годах. Младшей жертве было 14, старшей — 38.

Я их душил. И у меня очень неплохо получалось

Гэри Риджуэй

Риджуэй находился в разработке полиции с 1983 года. Только вот никаких доказательств найти не удавалось, а сам преступник вел себя очень осмотрительно.

После первых шести нападений он начал скрывать следы очень тщательно. Останки находили в лучшем случае через год, а зачастую еще позже, как ту же Лайлз. На то, чтобы опознать их и включить в серию Убийцы с Грин-Ривер, уходило еще больше времени. Из-за этого установить их личности было крайне сложно. Часто их обозначали просто номером. Например, останки Лайлз, которые Риджуэй выдал полиции в 2003-м, значились в деле как «Кости 20».

Команда поисковиков на месте, где Риджуэй спрятал останки. 2003 год Фото: Elaine Thompson / AP

Риджуэй был очень изворотлив

В 1983 году полиция Вашингтона решила пойти на достаточно необычный шаг. О помощи в поимке «коллеги» попросили другого печально знаменитого маньяка — Теда Банди. Он, в частности, предположил, что душегуб возвращается в места, где оставил своих жертв, и занимается некрофилией. Это предположение подтвердилось.

Риджуэй позже утверждал, что эти акты снижали его желание устроить новую расправу. Впрочем, подобной жуткой «терапии» хватало ненадолго

В 1984 году следователи взялись за него всерьез. И тут выяснилось, что преступник удивительно изворотлив. Считается, что уровень IQ Риджуэя составляет чуть ниже 90 единиц, что немного меньше нижней границы нормы. Тем не менее он не попался ни на одну уловку полицейских и никак не выдал себя. Он даже согласился на допрос с детектором лжи и прошел его без труда.

Более того, после ареста маньяк рассказывал, что разработал несколько способов усыпить бдительность севших в его машину женщин. Некоторые, например, просили его показать удостоверение личности. Тогда Риджуэй доставал бумажник, в котором, помимо прав, была его фотография с сыном.

Они видели фотографию сына и думали... думали, что я нормальный человек... Гэри Риджуэй из беседы с профайлером ФБР Мэри Эллен О'Тул

В 1988 году он женился на Джудит Линч. Как считается, это повлияло на то, что он практически перестал совершать нападения. Женщину не смущала сексуальная гиперактивность супруга. Более того, Линч нравилось, что Мэри Риджуэй так заботится о сыне. Назойливое участие матери в жизни мужа не казалось ей странным. Позже она рассказывала, что ее супруг все время улыбался и стремился порадовать ее. «14 лет мы проживали каждый день как новобрачные», — вспоминала годы замужества супруга маньяка.

Последние четыре преступления Риджуэй совершил в 1986, 1987, 1990 и 1998 годах, когда уже встречался с Линч или был женат на ней. Позже женщина даже заявляла, что «спасла множество жизней». Возможно, так оно и есть — маньяк вообще был активен в тот самый период, когда оставался один.

Риджуэй после ареста в 2001 году Фото: King County Sheriff / HO HK / Reuters

Риджуэя арестовали благодаря тестам ДНК

Полиция явилась на работу к Риджуэю 30 ноября 2001 года. Образцы ДНК с места преступления впервые собрали в конце 80-х. Среди них была сперма преступника. После многочисленных исследований Риджуэю предъявили первые четыре обвинения. Его родные и друзья не могли в это поверить. Они знали, что когда-то его пытались связать с таинственным маньяком с Грин-Ривер, но это было почти 20 лет назад. Близкие знали его как очень доброго, работящего, верующего человека.

В 2002-м Линч подала на развод. В ноябре 2003-го Риджуэй пошел на сделку со следствием, признался в 48 преступлениях и начал показывать полиции, где прятал останки. Среди них была вторая часть скелета Лайлз. Позже была обнаружена еще одна девушка, которую ранее маньяк не упоминал. Риджуэя приговорили к 49 пожизненным срокам.

Я не знал их имен. В большинстве случаев я расправлялся с ними при первой встрече, и у меня очень плохая память на лица. Этих женщин было так много, что всех не упомнишь Гэри Риджуэй заявление в суде 6 ноября 2003 года

Имена двух последних жертв были названы в декабре 2023-го и январе 2024-го. Перед Новым годом эксперты по генетической генеалогии установили, что останки, известные под кодовым обозначением «Кости 17», принадлежат Лори Энн Разпотник. В 1982 году 15-летняя девушка сбежала из дома в Сиэтле и пропала, а кости были обнаружены 1985-м.

Мать Разпотник — 76-летняя Донна Херли — более 40 лет не знала, куда делась дочь. Пожилая женщина призналась, что иногда задумывалась, что дочь могла попасть в руки маньяка, но гнала от себя эти мысли.

Было легче жить, считая, что она в порядке, вышла замуж где-то, растит детей. Знаете, просто остается собой Донна Херли мать Лори Разпотник

Лори Энн Разпотник Фото: King County Sheriff's Office / The New York Times

Полиция считает, что теперь раскрыла все преступления Риджуэя, а все его жертвы найдены. Впрочем, сам маньяк как-то заявил, что их было больше 70. Остается только надеяться, что все это лишь бравада 74-летнего преступника, который никогда не выйдет на свободу.