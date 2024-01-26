Литва из корысти перенесет производство украинских БПЛА к себе

МИД Литвы: страна заинтересована в переносе производства украинских БПЛА к себе

В Литве готовы к переносу производства украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) в республику и считают такое развитие событий очень выгодным для себя. О желании изготавливать дроны для Киева из собственной корысти рассказал глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью с JP.lt

«Можно говорить и о совместном производстве [беспилотников]. Похоже, украинцы заинтересованы в возможном перенесении части производства в Литву. С нашей помощью, ну и, возможно, частично для себя, если бы мы смогли обеспечить их необходимыми дронами», — отметил Ландсбергис.

Глава МИД добавил, что республике нужно в срочном порядке перенимать у Киева опыт ведения боевых действий с использованием БПЛА.

Ранее в Литве допустили частичный перенос в страну производства украинских дронов. Председатель комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас объяснил это накопленным потенциалом Киева в тестировании, и самостоятельном производстве БПЛА.