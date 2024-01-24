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12:49, 24 января 2024Бывший СССР

В Литве допустили перенос в страну производства украинских БПЛА

В сейме Литвы допустили перенос в республику производства украинских БПЛА

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Находящееся на Украине производство военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может быть частично перемещено в Литву. Об этом председатель комитета литовского сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил в эфире радиостанции Žinių radijas.

Он отметил, что Украина успела накопить «немалый опыт применения, тестирования, производства таких аппаратов», допустив, что часть завода по их изготовлению может быть перенесена в Литву, где уже ведутся аналогичные разработки.

Ранее литовский президент Гитанас Науседа сообщал, что Вильнюс передаст Киеву дополнительные бронетехнику, боеприпасы и антидроны. При этом он указал на то, что Литва является одним из лидеров по поддержке Украины в пересчете к объему ВВП.

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