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15:16, 21 января 2024Бывший СССР

Литва передаст Украине больше бронетехники и боеприпасов

Науседа рассказал о передаче Украине дополнительной бронетехники

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва передаст Украине дополнительные бронетехнику, боеприпасы и антидроны. Об этом рассказал президент балтийской республики Гитанас Науседа, передает ТАСС.

Науседа отметил, что Вильнюс является одним из лидеров по поддержке Киева в пересчете к объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны. По его словам, оказываемая Украиной помощь составляет 1,45 процента ВВП. Политик отметил, что запасы на складах Литвы уменьшились из-за активной поддержки, однако, несмотря на это, республика продолжит оказывать помощь.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас добавил, что общая стоимость оказанной Киеву военной помощи превысила 500 миллионов евро. Помимо этого, Вильнюс регулярно отправляет Киеву различные невоенные грузы.

Ранее Науседа заявил, что западные страны могли устать от конфликта на Украине. При этом он отметил, что Западу необходимо любой ценой избежать победы России.

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      Александра Качан
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