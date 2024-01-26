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04:49, 26 января 2024Мир

В Словакии прошли антиправительственные митинги

РИА Новости: в городах Словакии прошли митинги против уголовной реформы

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Митинги против планов правительства провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялись в Братиславе и других городах Словакии. Об этом сообщает РИА Новости.

Причиной протестов стали планы нового правительства страны во главе с Робертом Фицо провести реформу уголовного законодательства, которое предусматривает смягчение наказания за некоторые экономические, имущественные преступления, а также ликвидацию специальной прокуратуры. Представители оппозиции считают, что последняя мера связана с намерением властей остановить расследование политически мотивированных уголовных дел.

По данным СМИ, на акцию в Братиславе вышли около 27 тысяч человек. Оппозиция объявляла подобные митинги еще в 14 городах Словакии. Вице-спикер парламента Михал Шимечка на встрече в Братиславе заявил, что гордится присутствующими.

«Роберт Фицо думал, что против поправок в уголовное законодательство не будет протестовать, ведь это такая техническая и политическая скука, это никого не интересует, как же он недооценил вашу готовить защищать справедливость, он не знает о том, что вы готовы быть здесь столько, сколько это требуется», — отметил он.

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      Марина Совина
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