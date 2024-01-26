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11:31, 26 января 2024Бывший СССР

На Украине выразили уверенность в поддержке большинства американцев

Премьер Шмыгаль заявил, что большинство американцев поддерживают Украину

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Большинство американцев поддерживают Украину. С таким утверждением премьер-министр республики Денис Шмыгаль выступил в интервью изданию Politico.

Глава украинского правительства также выразил уверенность, что в будущем любой избранный президент США поддержит Киев в борьбе «за общие ценности». При этом он заявил, что «единственным инструментом для достижения долгосрочного и устойчивого мира» в Киеве считают «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского.

В ноябре сообщалось, что, согласно проведенному в США опросу, свыше 70 процентов американцев поддерживают прекращение огня на Украине. За уменьшение военной помощи Киеву выступили более четверти респондентов, 27 процентов американцев пожелали сохранить ее на текущем уровне, а 25 процентов опрошенных высказались за увеличение подобной поддержки.

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      Алевтина Запольская
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