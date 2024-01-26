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16:39, 26 января 2024Бывший СССР

На Украину вернули тела 77 военнослужащих

Власти Украины вернули на подконтрольную территорию тела 77 военнослужащих

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Власти Украины в рамках репатриационных мероприятий вернули тела 77 военнослужащих на подконтрольную территорию. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ) Украины в Telegram.

«Вооруженные силы Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения», — говорится в сообщении. Их передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам.

Отмечается, что работу по возвращению тел проводили, в частности, Служба безопасности Украины, Министерство Внутренних дел, Государственная пограничная служба и Вооруженные силы республики.

Ранее депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия и Украина обменялись телами военнослужащих, погибших на специальной военной операции. По словам парламентария, украинская сторона вернула 55 тел погибших россиян.

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