Россия и Украина обменялись телами погибших на СВО военных

Депутат Госдумы Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих, погибших на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

По словам парламентария, украинская сторона вернула 55 тел погибших россиян.

В свою очередь, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Россия передала 77 погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там отметили, что обмен тел обсуждался долгое время, а посредником выступил Международный комитет красного креста.

Москва и Киев обменялись телами военнослужащих спустя два дня после того, как в небе над Белгородской областью сбили военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ. На фоне авиакатастрофы председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия не бросит своих солдат и обменный процесс будет продолжаться.