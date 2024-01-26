Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 26 января 2024Россия

Россия и Украина обменялись телами погибших на СВО военных

Депутат Госдумы Саралиев: Россия и Украина обменялись телами погибших военных
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия и Украина обменялись телами военнослужащих, погибших на специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

По словам парламентария, украинская сторона вернула 55 тел погибших россиян.

В свою очередь, украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что Россия передала 77 погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Там отметили, что обмен тел обсуждался долгое время, а посредником выступил Международный комитет красного креста.

Москва и Киев обменялись телами военнослужащих спустя два дня после того, как в небе над Белгородской областью сбили военно-транспортный самолет Ил-76, перевозивший пленных бойцов ВСУ. На фоне авиакатастрофы председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия не бросит своих солдат и обменный процесс будет продолжаться.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Украина отказывается продлевать транзит российского газа. В Кремле не знают, как он будет попадать в Европу

      Российские военные уничтожили две пусковые установки «чудо-оружия» ВСУ

      Депутатам во Львовской области вручили повестки во время церемонии награждения

      Россиянам перечислили ухудшающие цвет зубов безобидные привычки

      В Минобороны назвали число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

      Российские войска за неделю нанесли 13 групповых ударов в зоне СВО

      Сотрудничавшего с иностранным государством россиянина взяли под стражу

      Марьяна Ро высказалась о волосах на теле словами «могу не брить месяцами»

      Нескольких сотрудников ООН заподозрили в причастности к нападениям на Израиль

      Трихолог назвала россиянам тревожное число выпадающих волос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше