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09:30, 26 января 2024Россия

На Урале кондуктору пришлось устроить погоню за своим автобусом

В Екатеринбурге кондуктору пришлось устроить погоню за своим автобусом

Кадр: «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн»

Жительнице Екатеринбурга пришлось гнаться за автобусом, в котором она работает кондуктором. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

По информации издания, все произошло, когда транспортное средство остановилось на улице Бакинских Комиссаров. Россиянка выбежала из салона в киоск неподалеку. Пока она находилась около точки, водитель покинул остановку.

Находившиеся в салоне автобуса пенсионерки заметили, что работница бежит по улице, преодолевая сугроб, и известили об этом водителя. Последний позже признался, что кондуктор ничего ему не сказала, поэтому ее исчезновения он не заметил.

Один из пассажиров рассказал, что после все посмеялись над ситуацией. Каких-либо негативных эмоций инцидент ни у кого не вызвал.

Ранее в Свердловской области кондуктор вышвырнула из автобуса женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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      Анна Щербакова
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