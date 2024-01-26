На Урале кондуктору пришлось устроить погоню за своим автобусом

В Екатеринбурге кондуктору пришлось устроить погоню за своим автобусом

Жительнице Екатеринбурга пришлось гнаться за автобусом, в котором она работает кондуктором. Об этом сообщил уральский портал E1.ru.

По информации издания, все произошло, когда транспортное средство остановилось на улице Бакинских Комиссаров. Россиянка выбежала из салона в киоск неподалеку. Пока она находилась около точки, водитель покинул остановку.

Находившиеся в салоне автобуса пенсионерки заметили, что работница бежит по улице, преодолевая сугроб, и известили об этом водителя. Последний позже признался, что кондуктор ничего ему не сказала, поэтому ее исчезновения он не заметил.

Один из пассажиров рассказал, что после все посмеялись над ситуацией. Каких-либо негативных эмоций инцидент ни у кого не вызвал.

Ранее в Свердловской области кондуктор вышвырнула из автобуса женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения.