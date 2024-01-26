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09:27, 26 января 2024Мир

На Западе заявили о сигналах России о готовности к диалогу по Украине

Bloomberg: Россия дала понять США, что готова к диалогу по украинскому конфликту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия по неофициальным каналам дала понять США, что готова к диалогу по конфликту на Украине. О якобы сигналах Москвы о готовности к переговорам сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

При этом официальные лица США заявляют, что им неизвестно о предполагаемых инициативах, и не видят признаков того, что Москва серьезно настроена искать способ положить конец боевым действиям.

По словам источников агентства, сигналы были переданы высокопоставленным чиновникам США в прошлом месяце через посредника.

Они отметили, что Россия может быть рассмотрит возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и может отказаться от противодействия возможному членству Киева в НАТО, но в обмен потребует признание контроля над территориями, которые занимают российские войска.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии агентству Bloomberg о сигналах российской стороны Вашингтону заявил, что Москва готова к переговорам по вопросу урегулирования на Украине.

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