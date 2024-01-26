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20:29, 26 января 2024Россия

Над Белгородской областью сбили беспилотник

Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В небе над Белгородской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Украинский дрон, добавили в оборонном ведомстве, удалось сбить дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее стало известно, что в Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) начал преследовать пенсионерку и ее козу, а затем — подорвал их. Отмечается, что оператор беспилотника заметил пенсионерку с козой на опушке у хутора Лозовая Рудка.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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