Надеждин сообщил о собранных 200 тысячах подписей для выдвижения на выборы

Надеждин заявил, что собрал 200 000 подписей для выдвижения на выборы президента

Политик Борис Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, что собрал около 200 000 подписей на территории России для выдвижения на президентские выборы.

Он отметил, что из них будут отобраны лучшие 105 тысяч и оформлены для передачи в Центризбирком. Политик добавил, что собранные за рубежом подписи будут доставлены в Россию и пересчитаны его штабом, а также поблагодарил всех поддержавших его выдвижение.

Агентству РИА Новости Надеждин добавил, что подписи будут переданы в ЦИК 31 января в 10:00.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что там не рассматривают Бориса Надеждина как соперника действующего главы государства Владимира Путина на президентских выборах.