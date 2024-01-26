В поведении Ким Чен Ына заметили одно изменение

Китаист Кашин отметил ужесточение риторики Ким Чен Ына в сторону Южной Кореи

Риторика лидера КНДР Ким Чен Ына в сторону Южной Кореи в последнее время стала пожестче, заметил китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Об этом изменении в поведении главы Северной Кореи и последствиях напряженности между странами он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Заявления Ким Чен Ына стали жестче, но пока что они находятся в русле обычных северокорейских сигналов и обычного северокорейского поведения в период роста напряженности, рассказал политолог.

«Когда в Южной Корее приходит к власти консервативное правительство, отношения ухудшаются, растет число военных учений, растет взаимодействие в сфере безопасности с США и Японией. Северная Корея всегда на это реагирует ростом собственной военной активности и усилением собственной военной риторики. Делается это вполне из рациональных соображений. Северокорейцы очень хорошо понимают основы сдерживания, и они всегда ведут себя так, чтобы у противника не было никаких сомнений в силе и масштабах возможной северокорейской реакции на любую провокацию или любые враждебные действия», — поделился китаист.

При этом, по его словам, северокорейцы всегда себя контролируют и не переходят границы. Он напомнил, что таких периодов напряженности, когда в КНДР делались и куда более серьезные заявления, чем сейчас, было уже немало.

В общем-то, они, как правило, ни во что не перерастали, за исключением событий 2010 года, когда действительно небольшие военные инциденты имели место Василий Кашин политолог

Политолог подчеркнул, что ситуация на корейском полуострове отличается перманентной напряженностью. «То есть какая-то вероятность, что что-то пойдет не так, у кого-то сдадут нервы и что-то там начнется, есть всегда, но полуостров живет в этом режиме в течение 70 лет, и, максимум, что было — это небольшие локальные какие-то перестрелки и тому подобные инциденты. Так что сейчас ситуация не отличается в корне от предыдущих периодов напряженности на полуострове», — сообщил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в The New York Times, ссылаясь на американских чиновников, сообщили, что США не исключают вооруженного конфликта между странами в ближайшие месяцы, так как последние заявления Ким Чен Ына были более агрессивными.

24 января стало известно, что Северная Корея снесла Арку Воссоединения, которая являлась символом воссоединения с Южной Кореей.