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09:40, 26 января 2024Россия

Названо число остающихся в больницах после обстрела Белгорода под Новый год

Гладков: в больницах после обстрела Белгорода 30 декабря остаются 23 человека

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В больницах после обстрела Белгорода под Новый год остаются 23 жителя города. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».

«Могу сказать, что все дети, которые находились в наших белгородских больницах, уже выписаны. В целом, в больницах Москвы и Белгорода еще остается 23 человека, из них в московских больницах пятеро детей», — написал губернатор.

По его словам, под контролем властей остаются все те, кого выписывают врачи. Также решается вопрос об их реабилитации после лечения, добавил Гладков.

30 декабря ВСУ нанесли по Белгороду ракетный удар. При атаке по городу украинские военные использовали кассетные боеприпасы. По данным Минздрава, более 100 человек пострадали, еще 24 человек не смогли спасти врачи. В последующие дни в начале 2024 года ракетные обстрелы продолжались.

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      Анастасия Шейкина
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