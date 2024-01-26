Нетаньяху прокомментировал требование суда ООН о прекращении геноцида в Газе

Нетаньяху о требовании прекратить геноцид: Израиль соблюдает международное право

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя требование Международного суда ООН прекратить геноцид палестинского населения в секторе Газа, заявил в Telegram, что его страна соблюдает международное право и делает все возможное для защиты своего населения.

«Мы продолжим делать все, чтобы защитить себя и наших граждан, соблюдая при этом международное право. Как и каждая страна, Израиль имеет базовое право на самооборону», — написал он, добавив, что Израиль будет вести войну до полной победы над палестинским радикальным движением ХАМАС.

В декабре 2023 года Южно-Африканская Республика подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом. ЮАР обвинила израильские власти в нарушении обязательств по Конвенции против геноцида.