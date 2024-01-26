Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 26 января 2024Россия

Обратившуюся в клинику россиянку-педагога сочли симулянткой и отказали в лечении

В Сургуте 23-летнюю учительницу сочли в клинике симулянткой и отказали в лечении

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Сургуте Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) 23-летнюю учительницу, которая обратилась в клинику, сочли симулянткой и отказали в лечении. Об этом сообщило издание «Муксун.FM».

Девушка преподавала историю и географию в одной из местных школ. Россиянка в конце декабря 2023 года обратилась с недомоганием в больницу. В госпитализации, по мнению медиков, она не нуждалась. Они утверждали, что девушка подхватила сезонную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

Учительнице даже рекомендовали обратиться к психотерапевту. В речах сотрудников сургутской больницы звучало и слово «симулянтка».

После того, как родственница 23-летней преподавательницы закатила скандал, девушку все-таки направили в инфекционное отделение под капельницы. Однако положительного результата это не принесло. У девушки началась отдышка, она с трудом говорила и не могла стоять. Врачи выяснили, что у молодой учительницы проблемы с сердцем. Спасти ее не удалось.

Сестра девушки обвинила в произошедшем медиков и обратилась к юристам. Следственный отдел Сургута организовал проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проделанной работы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи удалили миому матки у пренебрегавшей лечением пациентки. Опухоль разрослась до огромных размеров и на момент удаления весила почти шесть килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо создать своего рода картель». Ельцин предлагал Клинтону принять Россию в НАТО. Что ответили США?

      Звезда «Битвы сильнейших» объяснила интерес россиян к экстрасенсам

      Джокович потерпел поражение в полуфинале Australian Open

      45-летняя Любовь Толкалина станцевала в бикини на берегу моря

      Обратившуюся в клинику россиянку-педагога сочли симулянткой и отказали в лечении

      Белоруссия рассказала о спасении мигрантов от европейского антигуманизма

      ФСБ задержала двоих россиян за передачу данных о частях ВС России Украине

      В России подешевел iPhone 14 Pro

      Российский хоккеист подрался с канадцем в матче НХЛ

      Стало известно о проверке растерзавшего россиянку волка на зомби-вирус

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше