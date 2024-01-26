Обратившуюся в клинику россиянку-педагога сочли симулянткой и отказали в лечении

В Сургуте 23-летнюю учительницу сочли в клинике симулянткой и отказали в лечении

В Сургуте Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) 23-летнюю учительницу, которая обратилась в клинику, сочли симулянткой и отказали в лечении. Об этом сообщило издание «Муксун.FM».

Девушка преподавала историю и географию в одной из местных школ. Россиянка в конце декабря 2023 года обратилась с недомоганием в больницу. В госпитализации, по мнению медиков, она не нуждалась. Они утверждали, что девушка подхватила сезонную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

Учительнице даже рекомендовали обратиться к психотерапевту. В речах сотрудников сургутской больницы звучало и слово «симулянтка».

После того, как родственница 23-летней преподавательницы закатила скандал, девушку все-таки направили в инфекционное отделение под капельницы. Однако положительного результата это не принесло. У девушки началась отдышка, она с трудом говорила и не могла стоять. Врачи выяснили, что у молодой учительницы проблемы с сердцем. Спасти ее не удалось.

Сестра девушки обвинила в произошедшем медиков и обратилась к юристам. Следственный отдел Сургута организовал проверку. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проделанной работы.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи удалили миому матки у пренебрегавшей лечением пациентки. Опухоль разрослась до огромных размеров и на момент удаления весила почти шесть килограммов.