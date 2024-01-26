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10:40, 26 января 2024Силовые структуры

Украинский наводчик заочно осужден в России за расстрел мирного жителя

В ДНР суд заочно приговорил к 25 годам наводчика ВСУ за расстрел мариупольца

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 25 годам лишения свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Паламаренко, расстрелявшего мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

23-летний старший наводчик минометного взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ признан виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство по мотивам политической, идеологической ненависти») и 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории»).

Суд установил, что в конце марта 2022 года Паламаренко находился на боевой позиции «Кордон», расположенной на улице Мамина-Сибиряка в Мариуполе Он увидел идущего мужчину и доложил о нем старшему боевой позиции Алиму Ткачуку. Тот отдал приказ о ликвидации мариупольца. Паламаренко расстрелял его из автомата. От полученных ранений мужчина скончался на месте преступления.

Ткачук был приговорен к 24 годам заключения и отправлен в колонию строгого режима.

11 января Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам лишения свободы 26-летнего наводчика БТР 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александра Ковалыка за убийство жителя Мариуполя.

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      Любовь Ширижик
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