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06:30, 26 января 2024Бывший СССР

Полковник оценил перспективы нового контрнаступления Украины

Полковник Кошкин назвал неясными перспективы контрнаступления Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Перспективы нового контрнаступления Украины на данный момент остаются неясными, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. По его словам, Вашингтон требует от страны перехода к более активным действиям, но одновременно отправляет группу для перехода к стратегической обороне. Так специалист оценил ситуацию в разговоре с «Лентой.ру».

«Представители Белого дома сказали, что весной 2024 года должно пройти очередной контрнаступление, готовиться к которому будут всю зиму. Но потом на Украину прибыла группа, которая должна перевести Вооруженные силы Украины (ВСУ) в стратегическую оборону», — сказал Кошкин.

Собеседник «Ленты.ру» также напомнил о проблеме с выделением дополнительного финансирования для Украины в США: согласование новых траншей заблокировали республиканцы. Получить средства, как он считает, можно от Европы.

«Белый дом давит на союзников в Европе, я убежден, что 50 миллиардов они все же продавят. Этих денег хватит, чтобы дожить до периода, когда американцы смогут помочь, — допустил военный эксперт. — В любом случае, на данный момент нет условий для перехода к контрнаступлению».

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Ранее газета Financial Times писала, что ВСУ приходится экономить боеприпасы на фронте из-за их дефицита. Командир взвода ВСУ рассказал, что войска республики тратили восемь тысяч снарядов ежедневно во время летнего контрнаступления, а сейчас — две тысячи.

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