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06:00, 26 января 2024Мир

В Нидерландах подняли вопрос о возможности военного конфликта с Россией

В парламенте Нидерландов подняли вопрос о возможности военного конфликта с РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Депутаты парламента Нидерландов Ян Патернотт и Анне-Марийке Подт обратились к министру обороны страны Кайсе Оллонгрен с вопросом о возможности военного конфликта с Россией, о вероятности которого ранее заявлял министр обороны ФРГ Борис Писториус. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса, в рамках которого депутаты подняли вопрос о конфликте с Москвой.

23 января сообщалось, что Писториус призвал Германию и союзников по НАТО готовиться к военному конфликту с Россией. Писториус предположил, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет.

Так, Патернотт и Подт обратились в правительство Нидерландов за разъяснениями относительно оценки кабмина слова Писториуса и возможной разработки сценариев конфликта с Россией.

«Разделяете ли вы обеспокоенность министра Писториуса по поводу растущей вероятности прямой военной конфронтации между НАТО и Россией? Учитывая, что министр Писториус в интервью указывает, что думает о сроках от пяти до восьми лет для этого противостояния, какова оценка правительства по этому поводу? Разделяет ли правительство то же мнение? Готовятся ли в Нидерландах также сценарии возможной военной конфронтации с Россией, как это сейчас делаю, например, правительства Германии, Швеции и Эстонии?» — говорится в тексте парламентского запроса депутатов, опубликованного нидерландским парламентом.

Ранее министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил, что Норвегия должна увеличить расходы на оборону и готовиться к войне с Россией. Он сообщил, что Норвегии придется значительно инвестировать в оборону в течение ближайших трех лет, пока есть окно возможностей.

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      Кирилл Садовский
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