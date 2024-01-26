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13:04, 26 января 2024Россия

Подозреваемый в изнасиловании девушки на Урале служил в ЧВК «Вагнер»

Е1.ru: один из подозреваемых в изнасиловании девушки в Белоярском служил в ЧВК

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Один из подозреваемых в изнасиловании девушки в Белоярском Свердловской области служил в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказала уральскому порталу Е1.ru мать разыскиваемого.

Россиянка отметила, что сын отправился на спецоперацию из колонии, где отбывал наказание. В 2016 году он угодил за решетку за то, что залез на территорию предприятия в Североуральске, связал шнуром сторожа и ударил случайного свидетеля стволом ружья по голове. После этого сбежал с места преступления.

«Он вернулся из ЧВК 1 мая, отслужил там полгода. Вы знаете, он с детства был очень добрый мальчик, даже девочек не обижал», — поделилась мать разыскиваемого.

Женщина отметила, что последний раз сын выходил с ней на связь два дня назад. О том, что мужчину заподозрили в жестоком преступлении, жительнице Урала рассказала невестка. «Она после этого уехала в роддом, рожает третьего ребенка сейчас», — объяснила пенсионерка.

Свердловские полицейские также начали разыскивать другого участника преступления, который связан с ЧВК.

Ранее стало известно, что в поселке Белоярском насильники надругались над девушкой, а после украли у нее два сотовых телефона, деньги и золотой браслет.

10 января сообщалось, что в Хабаровском крае задержали похитившего и изнасиловавшего девушек уголовника.

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      Анна Щербакова
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