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08:59, 26 января 2024Россия

Прокричавшего проукраинские лозунги на стриме мужчину захотели отправить на СВО

Shot: прокричавшего проукраинские лозунги на стриме владивостокца ждет СВО

Кадр: Telegram-канал SHOT

Жителя Владивостока, который будучи пьяным на стриме оскорбил Россию и сотрудников ФСБ, а также прокричал проукраинские лозунги, захотели в наказание отправить на специальную военную операцию (СВО). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, 27-летний россиянин перебрал со спиртными напитками и запустил прямой эфир в одной из социальных сетей. Наблюдавшие за мужчиной товарищи предупреждали его о последствиях и из-за кадра советовали остановиться.

Спустя несколько часов протрезвевший горожанин записывал извинения. Публичное раскаяние помогло ему легко отделаться: на него составили административный протокол за неуважение к государству, распространяемое в интернете. Суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 90 тысяч рублей.

Военкомы Приморского края заинтересовались его поступком. Сейчас они начали обсуждать вопрос об отправке россиянина в зону боевых действий.

Ранее в Москве стоматолог избил участника СВО. Причиной этого стал конфликт на парковке с женой ветерана.

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      Анна Щербакова
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