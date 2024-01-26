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18:28, 26 января 2024Россия

Путин порассуждал о мотивах спецоперации

Путин: СВО была начата для защиты интересов России, других мотивов не было
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) была начата для защиты интересов России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время встречи со студентами, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может», — пояснил он.

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Ранее Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, потому что у нее не было другого выбора. По его словам, российская сторона была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент она уже подверглась нападению.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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