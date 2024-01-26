Путин порассуждал о мотивах спецоперации

Путин: СВО была начата для защиты интересов России, других мотивов не было

Специальная военная операция (СВО) была начата для защиты интересов России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время встречи со студентами, трансляция которой доступна в Telegram-канале «Кремль. Новости».

«Не было никаких других соображений, кроме одного — защита интересов России. При решении вопросов подобного рода других мотивов быть не может», — пояснил он.

Ранее Путин заявил, что Россия начала спецоперацию на Украине, потому что у нее не было другого выбора. По его словам, российская сторона была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент она уже подверглась нападению.

24 февраля 2022 года началась специальная операция в Донбассе. Таким образом, по словам главы государства, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.