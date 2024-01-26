Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 26 января 2024Россия

Путин предложил пересмотреть постановление времен Ельцина

Путин поручит упростить сбор документов для получения выплат участниками СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит Министерству обороны пересмотреть постановление правительства 1998 года времен Бориса Ельцина, чтобы упростить сбор документов для получения страховых выплат бойцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на встрече со студентами-участниками СВО. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Найдено место пуска ракеты, сбившей Ил-76 с бойцами ВСУ. Это село в 10 километрах от границы с Россией

      Уехавший из России популярный комик усомнился в возможности вернуться

      Женщина завещала все свое состояние домашним животным вместо детей

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      В России раскрыли число ввезенных яиц

      Россиянина арестовали за расправу над экс-возлюбленной и ее двухлетней дочерью

      Путин заявил об осведомленности ГУР Украины о пленных на борту сбитого Ил-76

      Путин предложил пересмотреть постановление времен Ельцина

      Путин выразил соболезнования семьям летчиков разбившегося под Белгородом Ил-76

      Фитнес-тренер перечислил семь преимуществ зимнего бега

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше