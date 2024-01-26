Путин предложил пересмотреть постановление времен Ельцина

Путин поручит упростить сбор документов для получения выплат участниками СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит Министерству обороны пересмотреть постановление правительства 1998 года времен Бориса Ельцина, чтобы упростить сбор документов для получения страховых выплат бойцами, участвующими в специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на встрече со студентами-участниками СВО. Трансляция мероприятия ведется в официальном Telegram-канале Кремля.