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06:21, 26 января 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли причину ярости Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский потерял контроль над собой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Соскин раскрыл причину ярости Зеленского и подчеркнул, что политик злится на Залужного и видит в нем конкурента. «Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может», — отметил он.

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Эксперт назвал украинского президента очень мелочным и не терпящим конкуренции. По словам Соскина, любимой сферой Зеленского являются интриги и склоки. В результате этого лидер страны перестал следить за ситуацией в зоне боевых действий.

«Как остановить изуверский путь (Зеленского — прим. "Ленты.ру") — это прекращение огня. Дорогие украинцы, подумайте», — призвал Соскин.

Ранее в Британии объяснили планы заменить Залужного начальником Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кириллом Будановым. Эксперт Александр Меркурис допустил, что это произойдет из-за кризиса на фронте.

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      Марина Совина
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