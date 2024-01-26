На Украине раскрыли причину ярости Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Зеленский потерял контроль над собой

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский впал в безумие в своем стремлении устранить главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он сообщил в своем блоге на YouTube.

Соскин раскрыл причину ярости Зеленского и подчеркнул, что политик злится на Залужного и видит в нем конкурента. «Вот это все приводит его в состояние ступора, он себя контролировать, конечно, уже не может», — отметил он.

Эксперт назвал украинского президента очень мелочным и не терпящим конкуренции. По словам Соскина, любимой сферой Зеленского являются интриги и склоки. В результате этого лидер страны перестал следить за ситуацией в зоне боевых действий.

«Как остановить изуверский путь (Зеленского — прим. "Ленты.ру") — это прекращение огня. Дорогие украинцы, подумайте», — призвал Соскин.

Ранее в Британии объяснили планы заменить Залужного начальником Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Кириллом Будановым. Эксперт Александр Меркурис допустил, что это произойдет из-за кризиса на фронте.