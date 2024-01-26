Россияне бросились скупать один вид товаров для дома

Эксперт Калачев: спрос на обогреватели вырос в 1,5 раза в январе

В первые три недели января россияне бросились скупать обогреватели — спрос на этот вид товаров для дома вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Об этом рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Сергей Калачев в беседе с aif.ru.

«Пик продаж оказался на первой неделе этого года, на которую пришлось максимальное снижение температуры», — уточнили источники издания в сети гипермаркетов. При этом цены на климатическую технику, по словам экспертов практически не изменились с прошлого года.

Калачев отметил, что при соблюдении простых правил эксплуатация обогревательных приборов будет эффективной и безопасной. «При подборе и покупке нагревательных приборов необходимо проверить наличие сертификата соответствия. А также оценить возможность подключения к сети в квартире, поскольку в старом жилом фонде проводка, розетки и предохранители могут быть не предназначены для прибора такой высокой мощности», — рассказал эксперт.

Ранее россиянам назвали неочевидный способ экономить на отоплении. В этом, по словам экспертов, поможет кондиционер — он расходует в 3-5 раз меньше энергии, чем обогреватель. Расход электричества зависит от модели оборудования — на это указывает коэффициент производительности в режиме нагрева, или СОР.