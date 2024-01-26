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14:07, 26 января 2024Экономика

Россияне стали чаще оставлять Lada в залог

«Газета.Ru»: машины Lada вошли в число самых популярных для залога в 2023 году

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Автомобили Lada вошли в число самых популярных для залога машин у россиян в 2023 году. Их доля среди залоговых транспортных средств по итогам 12 месяцев составила 6,8 процента, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования аналитиков сервиса автозаймов CarMoney.

В прошлом году россияне стали чаще оставлять автомобили Lada в залог. Для сравнения, в 2022-м доля таких машин на залоговом авторынке РФ составляла 5,5 процента. В 2023-м лидерами по этому показателю стали автомобили южнокорейских производителей Hyundai и Kia — на их доли пришлось 9,8 и 8,1 процента соответственно, уточнили эксперты.

В число самых популярных у россиян залоговых автомобилей также вошли Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda. Кроме того, в 2023 году в стране выросло число закладываемых китайских автомобилей. За 12 месяцев показатель вырос 33 процентов, резюмировали аналитики.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что в декабре 2023 года россияне стали чаще закладывать автомобили ради кредитов. За первый зимний месяц финансовые организации выдали почти 7 процентов займов под залог машины, а доля подобных кредитов выросла до 10,9 тысячи на общую сумму в 14,2 миллиарда рублей.

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      Анатолий Акулов
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