Российский город остался без воды и света

Жители Бийска остались без электричества из-за отключений и воды из-за аварии

Жители Бийска Алтайского края остались без воды из-за аварии на трубопроводе, а также без электричества из-за плановых отключений. Об этом пишет «Подъем».

В соцсетях жители пишут, что бутилированная вода стала самым популярным товаром в магазинах, а по всему городу с восьми утра можно заметить людей с пятилитровой тарой.

В администрации рассказали, что на сетях водоснабжения повредился трубопровод — из-за этого воды лишилась большая часть города. Аварию собираются устранить в течение дня. «Сети так идут, что кто-то рядом в центре живет, где прорыв, у них вода есть, а на другом конце города у кого-то воды нет, адреса разные по всему городу», — объяснили в администрации города, отметив, что организовали две точки подвоза воды, при этом жители просят увеличить число этих точек и опубликовать график их работы.

Свет же в городе отключается каждый день из-за плановых работ, сообщили в администрации. Отмечается, что без электричества и воды оказались некоторые детские сады и школы.

Ранее в Новосибирске четыре дома серьезно пострадали из-за прорыва старой трубы.