Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:31, 26 января 2024Среда обитания

Российский город остался без воды и света

Жители Бийска остались без электричества из-за отключений и воды из-за аварии

Фото: Almazoff / Shutterstock / Fotodom

Жители Бийска Алтайского края остались без воды из-за аварии на трубопроводе, а также без электричества из-за плановых отключений. Об этом пишет «Подъем».

В соцсетях жители пишут, что бутилированная вода стала самым популярным товаром в магазинах, а по всему городу с восьми утра можно заметить людей с пятилитровой тарой.

В администрации рассказали, что на сетях водоснабжения повредился трубопровод — из-за этого воды лишилась большая часть города. Аварию собираются устранить в течение дня. «Сети так идут, что кто-то рядом в центре живет, где прорыв, у них вода есть, а на другом конце города у кого-то воды нет, адреса разные по всему городу», — объяснили в администрации города, отметив, что организовали две точки подвоза воды, при этом жители просят увеличить число этих точек и опубликовать график их работы.

Свет же в городе отключается каждый день из-за плановых работ, сообщили в администрации. Отмечается, что без электричества и воды оказались некоторые детские сады и школы.

Ранее в Новосибирске четыре дома серьезно пострадали из-за прорыва старой трубы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин раскрыл подробности крушения самолета Ил-76

      Путин заявил об истреблении людей на Украине за готовность к диалогу с Россией

      В США заявили о «повисшей на волоске» помощи США Украине из-за Трампа

      В США назвали соглашение об охране южной границы обреченным на провал

      Найдено место пуска ракеты, сбившей Ил-76 с бойцами ВСУ. Это село в 10 километрах от границы с Россией

      Уехавший из России популярный комик усомнился в возможности вернуться

      Женщина завещала все свое состояние домашним животным вместо детей

      В России раскрыли число ввезенных яиц

      Россиянина арестовали за расправу над экс-возлюбленной и ее двухлетней дочерью

      Путин заявил об осведомленности ГУР Украины о пленных на борту сбитого Ил-76

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше