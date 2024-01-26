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07:14, 26 января 2024Россия

Российский поселок остался без света и отопления после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: Теткино осталось без света и отопления из-за обстрела ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины, из-за чего частично остался без света и тепла. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно», — написал губернатор.

Он добавил, что также оказались повреждены фасады и окна двух домов. Жителям помогут в восстановлении их имущества, пообещал Старовойт.

В ночь на пятницу, 26 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали и Белгородскую область. Под удар с помощью квадрокоптера попал хутор Лозовая Рудка — там ранения получила женщина, врачи не смогли ее спасти.

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      Анастасия Шейкина
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