Российский поселок остался без света и отопления после обстрела со стороны ВСУ

Губернатор Старовойт: Теткино осталось без света и отопления из-за обстрела ВСУ

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины, из-за чего частично остался без света и тепла. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Из-за повреждения теплотрассы в домах нет отопления. Также часть поселка осталась без электроснабжения. Аварийные бригады приступят к ремонту, как только это будет безопасно», — написал губернатор.

Он добавил, что также оказались повреждены фасады и окна двух домов. Жителям помогут в восстановлении их имущества, пообещал Старовойт.

В ночь на пятницу, 26 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали и Белгородскую область. Под удар с помощью квадрокоптера попал хутор Лозовая Рудка — там ранения получила женщина, врачи не смогли ее спасти.