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12:15, 26 января 2024Россия

Российский стоматолог-любитель лишил пациента здорового зуба

В Ингушетии нелегальный стоматолог лишил пациента здорового зуба

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

В Ингушетии нелегальный дантист-любитель лишил пациента здорового зуба. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации издания, житель республики Муслим Расулов не доучился на стоматолога, поэтому работал охранником, строителем и таксистом. Однако два года назад он прошел курсы повышения квалификации и начал принимать пациентов у себя в квартире.

Как пишет канал, одному из клиентов «дантиста» требовалось удалить больной зуб и поставить на его место коронку, но нелегальный врач все перепутал и заменил здоровый. В результате пациент написал на него заявление в полицию. За халатность и работу без лицензии россиянина приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее у жительницы Читы после укола от назвавшегося врачом иностранца случился септический шок. Приезжий, не имея на то разрешения, организовал медицинский пункт, где предоставлял услуги по иглоукалыванию, а также вводил клиентам неизвестные препараты якобы для снятия боли в суставах.

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      Константин Лысяков
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