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16:15, 26 января 2024Среда обитания

Российского пенсионера поселили в дом с плесенью и оголенными проводами

В Нижнем Тагиле мужчина в ожидании нового жилья оказался в квартире с плесенью

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Тагиле Свердловской области пенсионера-инвалида в ожидании нового жилья поселили в дом с плесенью, оголенными проводами и протекающими трубами, передает URA.ru.

Анатолий проживает в квартире на улице Юности, 37 вместе с женой-пенсионеркой. Это жилье из маневренного фонда, в котором пара должна жить, пока не получит новое.

«Батареи в доме практически не греют, стены утепляют одеялами, горячей воды нет. Никаких условий для граждан с ограниченными возможностями здоровья в доме, естественно, не создано», — рассказал россиянин, добавив, что дом 1971 года постройки выглядит как «после бомбежки».

По словам мужчины, представители свердловского отделения Общероссийского народного фронта посещали жилье и зафиксировали проблемы.

В администрации Нижнего Тагила заявили, что работы по общедомовому имуществу выполняются в соответствии с решением общего собрания собственников. При этом на собрании важно также «определить источник финансирования данных работ», а протокол направить в управляющую организацию.

Ранее из многоквартирного деревянного дома в Новосибирске на улицу полилась огромная струя горячей воды. В управляющей компании заявили, что это нормальная ситуация.

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      Мария Черкасова
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