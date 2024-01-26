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14:31, 26 января 2024Россия

Российского школьника задержали из-за одного комментария

В Красноярске школьника задержали из-за комментария о якобы готовящемся теракте

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Красноярске школьника задержали из-за одного комментария в группе во «ВКонтакте» о якобы готовящемся теракте. Об этом стало известно Telegram-каналу Kras Mash.

По данным издания, жителей российского города перепугало сообщение от неизвестного в одном из пабликов. Последний уверял, что нападение готовится в учебном заведении.

Администрация красноярской школы № 134 успокоила родителей и детей, опубликовав опровержение. Однако в этот момент учащийся с собственного аккаунта подключился к беседе и добавил, что угроза реальна.

Сотрудники полиции заинтересовались информатором и допросили его. Тот пояснил, что сделал все ради шутки. Сейчас несовершеннолетнего отпустили.

Ранее сообщалось, что в Астрахани полицейские установили личности двоих учеников, которые оказались причастны к размещению в сети ложных сообщений о готовящихся терактах в местных школах.

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      Анна Щербакова
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