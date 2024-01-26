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09:20, 26 января 2024Силовые структуры

Российского военного осудили на пять лет колонии за самовольный уход из части

В Забайкалье 5,5 года колонии дали самовольно оставившему часть военнослужащему

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии военнослужащего Антона Тюменцева за самовольное оставление воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Установлено, что военнослужащий «с целью временно уклонится от исполнения обязанностей военной службы» для решения личных проблем самовольно покинул воинскую часть 20 мая 2023 года. Зная, что разыскивается командованием части, он прибыл в комендатуру спустя почти три месяца — 11 августа 2023 года.

Ранее суд приговорил к 5 годам и 6 месяцам колонии общего режима военнослужащего Михаила Скрипкина, который не вернулся на службу из отпуска. Мужчина добровольно явился в комендатуру спустя пять месяцев.

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      Олеся Мицкевич
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