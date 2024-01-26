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10:34, 26 января 2024Силовые структуры

Силовики накрыли торговавшую наркотиками по всей России международную банду

В Черкесске задержали 5 членов международной банды, торговавшей наркотиками в РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Карачаево-Черкессии сотрудники правоохранительных органов задержали пять членов международной банды, торговавшей наркотиками по всей территории России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Бандой руководила супружеская пара — 28-летний сириец, приехавший в Россию в 2022 году, и его 26-летняя супруга из Черкесска. Мужчина создал несколько интернет-магазинов в даркнете по продаже запрещенных веществ, а в качестве работников привлек граждан Египта. Последние выступали в роли курьеров и раскладывали закладки в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье.

Сейчас четверо задержанных находятся в СИЗО, а супруга сирийца — под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело о торговле наркотиками в особо крупном размере и о создании преступного сообщества.

Ранее в Петербурге задержали 11 участников организованной преступной группировки, занимавшейся торговлей наркотиками в даркнете.

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      Олеся Мицкевич
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