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12:08, 26 января 2024Интернет и СМИ

В США назвали возможную причину ударов Украины по Донецку и Белгороду

Автор TAC Сансон: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу из отчаяния
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский бьет по Белгороду и Донбассу, в частности Донецку, из отчаяния, в целях обратить внимание Запада на конфликт. Такую возможную причину ударов назвал журналист Доминик Сансон в материале для издания The American Conservative (TAC).

Обозреватель выразил мнение, что Украине необходимо эскалировать конфликт для получения помощи от западных союзников из-за отчаяния. «Это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти становится все более шатким», — считает Сансон. По его словам, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому населению могут быть направлены на достижение цели Киева добиться поддержки Запада.

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Автор материала убежден, что перспективы дальнейшей помощи Киеву со стороны США сейчас менее очевидны, чем раньше. По его мнению, военные конфликты в других частях мира отвлекают внимание и ресурсы, а тупиковая ситуация в Вашингтоне с финансированием Украины ставит под вопрос поддержку Украины.

Журналист призвал западные страны оказать влияние на украинского лидера во избежание прямого столкновения между НАТО и Россией.

Белгород и населенные пункты в регионе подвергаются атакам со стороны украинской армии с конца прошлого года. Самый массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. В начале 2024 года удары наносились ракетами «Ольха», «Точка-У», часть из них были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, это стало одним из самых сильных обстрелов города с момента начала специальной военной операции. Жертвами атаки стали 27 мирных жителей.

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      Олег Давыдов
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