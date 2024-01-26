В США назвали возможную причину ударов Украины по Донецку и Белгороду

Автор TAC Сансон: Зеленский наносит удары по Белгороду и Донбассу из отчаяния

Президент Украины Владимир Зеленский бьет по Белгороду и Донбассу, в частности Донецку, из отчаяния, в целях обратить внимание Запада на конфликт. Такую возможную причину ударов назвал журналист Доминик Сансон в материале для издания The American Conservative (TAC).

Обозреватель выразил мнение, что Украине необходимо эскалировать конфликт для получения помощи от западных союзников из-за отчаяния. «Это особенно актуально, поскольку положение Зеленского у власти становится все более шатким», — считает Сансон. По его словам, удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданскому населению могут быть направлены на достижение цели Киева добиться поддержки Запада.

Автор материала убежден, что перспективы дальнейшей помощи Киеву со стороны США сейчас менее очевидны, чем раньше. По его мнению, военные конфликты в других частях мира отвлекают внимание и ресурсы, а тупиковая ситуация в Вашингтоне с финансированием Украины ставит под вопрос поддержку Украины.

Журналист призвал западные страны оказать влияние на украинского лидера во избежание прямого столкновения между НАТО и Россией.

Белгород и населенные пункты в регионе подвергаются атакам со стороны украинской армии с конца прошлого года. Самый массированный обстрел Белгорода произошел 30 декабря. В начале 2024 года удары наносились ракетами «Ольха», «Точка-У», часть из них были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

21 января ВСУ нанесли удар по рынку в Донецке, это стало одним из самых сильных обстрелов города с момента начала специальной военной операции. Жертвами атаки стали 27 мирных жителей.

