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10:45, 26 января 2024Бывший СССР

В Актобе из-за угрозы терактов в школы не пришли почти 50 тысяч детей

Из-за угрозы терактов в школы Актобе не пришли почти 50 тысяч детей

Фото: Unsplash

В казахстанском городе Актобе из-за угрозы терактов из 57 924 учащихся в первую смену в школы пришли только 8 558 детей. Об этом сообщает газета «Диапазон».

Родители почти 50 тысяч детей решили не отправлять их в учебные заведения из-за появившихся днем ранее угроз о проведении терактов в учебных заведениях. Сообщения об этом были опубликованы в Telegram и быстро распространились по родительским чатам.

Местные власти призывали родителей не сеять панику, а полиция обещала усилить охрану школ. Автор сообщений вскоре был найден, им оказался 18-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В декабре 2023 года угрозы проведения терактов в школах также поступили жителям Кишинева. В полиции республики заявили, что такие заявления были нужны, чтобы посеять панику в обществе Молдавии.

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      Александр Курбатов
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