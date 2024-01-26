В Германии сообщили об отсутствии финансов на цели НАТО с 2028 года

Der Spiegel: в Германии отсутствуют финансы на достижение целей НАТО с 2028 года

В Германии отсутствуют финансы для достижения целей Североатлантического альянса (НАТО) с 2028 года. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Правительство Олафа Шольца в этом году должно достигнуть цели по выделению двух процентов от объема экономического производства на оборону. Это обещание страна обязалась выполнить перед партнерами по НАТО.

По подсчетам немецких экспертов, специально созданный для этого фонд бундесвера исчерпает себя в течение четырех лет. Дальнейших планов в рамках достижения обязательства перед партнерами по НАТО у Германии нет.

Министр обороны Германии Борис Писториус предложил сократить финансирование других сфер в пользу оборонной промышленности. «Больше денег на оборону означает меньше денег на другие области политики», — заявил он.

Ранее министр обороны Германии заявил, что страна страдает от нехватки вооружений из-за оказания помощи Украине.